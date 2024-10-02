自民党の総裁に選出された石破茂氏（67）が新首相となった。政策だけでなく、宰相の人柄も注目される中、核シェルターの普及活動で石破氏と接点のあるジャーナリストの深月ユリア氏が、その「素顔」をつづった。 【写真】議員会館でインタビューした石破茂氏と深月ユリア氏 ◇◇◇ 自民党28代総裁・総理大臣に就任した石破茂氏。「防衛オタク」「軍事オタク」とも知られてい