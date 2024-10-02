佐賀空港の「Premium Lounge さがのがら。」は、コリンソン・グループの共通ラウンジ利用サービス「Priority Pass（プライオリティ・パス）」に10月1日から対応した。当日出発の搭乗券と海外発行のプライオリティ・パスを提示した人が利用できる。場所は2階一般エリア。営業時間は午前8時半から国内線最終出発便搭乗案内まで。