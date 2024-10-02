※2024年2月撮影トップ画像は「高井戸駅」渋谷側ホーム端部。各駅停車渋谷行が出てゆきました。同じカラーの編成ですがこの駅を通過する急行吉祥寺行も来ました。※2024年2月撮影3階の高架ホームです。改札口は2階にあります。※2024年2月撮影駅名標。駅番号は“IN 12”。※2024年2月撮影「高井戸駅」は、1933年（昭和8年）「帝都電鉄」が「井の頭線」を開業した時に開設されました。帝都電鉄は、小田急電鉄に合併され、戦時下の陸