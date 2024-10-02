航空各社は、台風18号の接近に伴い悪天候が見込まれるため、特別対応を実施する。特別対応対象便の航空券は、遅延や欠航に関わらず、無手数料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。10月2日午前1時時点での特別対応を行う航空会社と発着空港は以下の通り。・全日本空輸（ANA）グループ10月2日〜3日：沖縄/那覇を発着する便10月2日午後〜3日：宮古・石垣を発着する便・日本航空（JAL）グループ10月2日〜4日：宮古・多良間・石垣