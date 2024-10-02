【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、中東情勢の緊迫化を受けて買い進まれ、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比１．６６ドル（２．４４％）高の１バレル＝６９．８３ドルだった。