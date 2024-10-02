◇プロ野球パ・リーグ西武4-0日本ハム(1日、ベルーナドーム)西武は1日の日本ハムに勝利。今井達也投手が今季初完封の力投をみせました。本拠地最終戦でセレモニーが行われ、渡辺久信監督代行はファンに謝罪の言葉とともに、「必ず、秋の秋季練習、秋季キャンプ、猛練習をしてファンの期待に応えてくれる」と選手たちへ期待を込めました。西武は今季、歴史的な低迷で交流戦前には松井稼頭央監督が休養となり、渡辺久信GMだったが