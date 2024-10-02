WWEスーパースターのイヨ・スカイ（34）が2日までに自身のインスタグラムを更新。MLBドジャースの試合を生観戦した様子を投稿した。。ドジャースとパドレスの地区優勝を懸けた天王山3連戦。イヨは第2戦となった試合を現地観戦していた。自身のインスタグラムで「Great memories of Los Angeles.」とハートの絵文字ととも記した。そしてデニムのショートパンツファッションで、ドジャースユニホームや日本代表のユニホームを