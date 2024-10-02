【欧州CLリーグフェーズ第2節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 5-0(前半3-0)ヤングボーイズ<得点者>[バ]ロベルト・レバンドフスキ2(8分、51分)、ラフィーニャ(34分)、イニゴ・マルティネス(37分)、オウンゴール(81分)<警告>[ヤ]エブリマ・コリー(36分)、F. Ugrinic(40分)観衆:45,097人