【欧州CLリーグフェーズ第2節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-0(前半2-0)パリSG<得点者>[ア]カイ・ハバーツ(20分)、ブカヨ・サカ(35分)<警告>[ア]リッカルド・カラフィオーリ(76分)[パ]ファビアン・ルイス(76分)└アーセナルがCL今大会初白星! ハバーツ&サカの2発、パリSGの攻撃から守り切る