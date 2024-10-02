直接知る二人だから分かる「衝撃」楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏、元Twitterジャパン社長で、DAZNジャパン・アジアCEOの笹本裕氏、ジャーナリストの大西康之氏が、「文藝春秋 電子版」のオンライン番組に9月21、22日、出演した。【画像】イーロン・マスク氏と、「文藝春秋 電子版」に出演した楽天・三木谷浩史氏9年間にわたってTwitterジャパンの社長を務めた笹本氏は8月、『イーロン・ショック 元Twitterジャパン社長