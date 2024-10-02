NiziUの公式Instagramが1日（火）、凛とした表情に見惚れるマヤの自撮りショットを公開した。【別カット3点】赤髪映えるマヤの自撮りショット日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは1日、「October」とInstagramを更新。ダークなレッドヘアが美しいマヤの自撮り＆オフショットを公開した。投稿には