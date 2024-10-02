女優の桐谷美玲が１日に自身のＳＮＳを更新。新たなヘアスタイルを披露した。インスタグラムに「伸びきってた髪を少し切って整えました視界が良好になりました」とつづり、鏡ごしの自撮りを公開。黒いタンクトップ姿でスマホケースがはっきり写っている。この投稿には「指綺麗（きれい）すぎます」「ケースめちゃくちゃ可愛（かわい）いです」「肌見えすぎててセクシー」「目が大きい」「携帯の持ち方もかわいい」「ほっそ