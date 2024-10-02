ケイコモエナ・どすこい母さん(@keikomoena)さんの祖母と祖父は、ケンカ中でも必ず「いってらっしゃい」「いってきます」のあいさつを欠かしません。ある日祖母が「いってらっしゃい」の本当の意味を教えてくれました。 ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©keikomoena ©ke