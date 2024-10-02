※経済指標 ＊米製造業PMI（確報値）（9月）22:45 結果46.6 予想47.0前回47.0 ＊米建設支出（8月）23:00 結果-0.1% 予想0.2%前回-0.5%（-0.3%から修正）（前月比) ＊ISM製造業景気指数（9月）23:00 結果47.2 予想47.5前回47.2 ＊JOLTS求人件数（8月）23:00 結果804.0万人 予想765.0万人前回771.1万人（767.3万人から修正） ※発言・ニュース ＊石破首相 ・日本経済