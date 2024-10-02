石破新総理「いいですかー？」「もうちょっと待ってください」皇居での親任式と認証式を終え、記念撮影に臨んだ石破新内閣。石破新総理「いいでしょうか」「そろそろ終わります」このあと総理官邸に移動し、会見に臨んだ石破新総理。発足した内閣をこう名づけました石破茂 新総理「この内閣は『納得と共感内閣』と考えている。国民に納得・共感していただける、共感と納得の政治をまっすぐ進めてまいります」裏金事件や旧統一