■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3418) バルニバービ 東証グロース (143A) イシン 東証グロース (8331) 千葉銀 東証プライム (7182) ゆうちょ銀 東証プライム (4882) ペルセウス 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6899) ＡＳＴＩ 東証スタンダード (7201) 日産自