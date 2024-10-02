大リーグ機構（MLB）は1日(日本時間2日)、9月の月間最優秀選手（MVP）を発表。ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手が選出された。23年7月以来、自身5度目の受賞となった。大谷は9月に月間打率・393、10本塁打、32打点、16盗塁と全てナ・リーグトップの成績をマーク。19日のマーリンズ戦では3打席連続本塁打を含む6打数6安打で10打点。大リーグ史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した。