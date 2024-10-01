[10.1 ACLEリーグステージ第2節 川崎F 0-1 光州 U等々力]国際大会初出場ながら、Jリーグ勢から二度白星を奪った。開幕2連勝の光州FC(韓国)は東地区で暫定首位。イ・ジョンヒョ監督は「過程が大事。次の試合に向けて、われわれは前を向いている」と冷静に勝利の喜びを噛み締めていた。2010年に誕生した光州FCの快進撃が続いている。ACLE初戦で横浜F・マリノスを7-3で撃破。川崎Fの本拠地で行った第2節でも序盤からペースを握る