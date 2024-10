HUNNY BEEが、念願のニューシングル「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」をリリース。リード曲「Re:Start With Yourself」のミュージックビデオを公開した。リリースに合わせて公開されたリード曲「Re:Start With Yourself」のミュージックビデオでは、所属事務所の先輩で女優の伊藤かずえが応援出演。1985年に当時19歳で初主演を飾り、不良少女がロックバンドの結成を目指していく成長青春ストーリーで、横