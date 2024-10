Bialystocksが本日10月2日、3rdアルバム『Songs for the Cryptids』をリリースした。◆「Kids」MVあわせて収録曲「Kids」のミュージックビデオも公開。本作は甫木元(Vo)が監督を務め、Bialystocksが出演。実写と切り絵が融合した独自の世界観を描いた作品となった。『Songs for the Cryptids』は、映画『ルート29』の主題歌「Mirror」、CM『ソフラン エアリス』に書き下ろされた「頬杖」、株式会社明電舎「電気よ、動詞になれ。