ZEROBASEONE 第５世代K-POPボーイズグループのZEROBASEONEが、スキンケアブランド「ビフェスタ」の新キャンペーンアンバサダーに起用された。ZEROBASEONEが出演する新CM「ビフェスタ セラムクレンジングオイル」篇と「ビフェスタ泡洗顔」篇を10月２日からWEB上で先行公開、10月26日より全国地上波で順次放送開始する。【写真】ZEROBASEONEが出演する「ビフェスタ」新CM場面カット＆メイキングカットビフェスタは、2