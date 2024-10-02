【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『Birthday』は、たった今生まれてきたように止められない気持ちをそのまま解き放ったような作品」（HONGJOONG） ATEEZが、10月2日に約7ヵ月ぶりとなる日本オリジナルシングル「Birthday」をリリース。リリースにあわせて同楽曲のMVをKQ ENTERTAINMENTのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 「Birthday」は、今作ののために書き下ろされた楽曲で、どんなことに