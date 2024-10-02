2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比770円安の3万8000円と急落。日経平均株価の現物終値3万8651.97円に対しては651.97円安。出来高は1万3626枚となっている。 TOPIX先物期近は2660.5ポイントと前日比39.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.28ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3