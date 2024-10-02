【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、前日からの円安・ドル高基調が継続し、１ドル＝１４４円近辺に下落した。午前９時現在は１４４円００〜１０銭と、前日午後５時比４３銭の円安・ドル高。