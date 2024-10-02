【ACLEリーグステージ第2節】(等々力)川崎F 0-1(前半0-1)光州<得点者>[光]ヤシル・アサニ(21分)<警告>[川]セサル・アイダル(21分)、エリソン(90分+4)[光]イ・ガンヒョン(90分+4)観衆:12,527人主審:モハナド・カシム・サレー副審:ワテク・アルスワイエディ、アハメド・アルバグダディ├小林悠の同点弾は“幻”に…先制許した川崎Fは後半猛攻もACLE初黒星、光州FCは日本勢に2連勝├川崎FのACLEホーム初戦スタメンが発表!