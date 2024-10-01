エースは、日本製トラベルバッグブランドの「PROTECA(プロテカ)」から、樹脂の軽さと金属の重厚な質感を両立させたブランド20周年記念限定スーツケース「スタリア CXR 20th LTD2」を、直営店とオンラインストア、ならびに全国の主要百貨店で10月1日から順次発売開始する。スタリア CXR 20th LTD「スタリア CXR 20th LTD2」は、ボディにポリカーボネート混合樹脂製の素材を使い、その上にアルミニウムの薄い膜を蒸着させたフィルム