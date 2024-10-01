Ç½ÅÐ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤«¤é¡¢10·î1Æü¤Ç10Æü¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦´î»°Íã²»¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¡¢Ê¡°æ¸©²­¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Íã²»¤µ¤ó¤ÎÉã¡ÖËÍ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡Ä¡×¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´î»°Íã²»¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÂëÌé¤µ¤ó¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Íã²»¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦´î»°ÂëÌé¤µ¤ó¡§¡ÊQ.°äÂÎ¤Î°áÉþ¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡©¡ËÌ¼¤ÎÉþ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿