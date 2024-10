ポケモンが街を飾るフォトジェニックなイベント「#POKEGENIC in Shibuya −My Besties− Supported by TOKYU GROUP」が、11月2日(土)から、東京・渋谷にある9施設で開催される。【写真】めっちゃかわいい!キャンペーン参加でもらえるノベルティ■かわいいノベルティも用意今回開催する「#POKEGENIC in Shibuya −My Besties− Supported by TOKYU GROUP」は、“ポケモンと楽しく思い出に残る瞬間を撮れる”をコンセプト