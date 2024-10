親子3人が逮捕・起訴されたすすきののホテル殺人事件。1日に開かれた母親の裁判で娘の音声データが証拠として提出されました。◇瑠奈被告(修被告とのやりとり、2020年10月6日)「I want to kill you (お前を殺したい)。Why don't you follow my order?(私の命令になんで従わないの?)」初めて法廷に流れた田村瑠奈被告の肉声。精神科医の診断を受けさせようと、父・修被告がスマートフォンで録音していたもので、殺害