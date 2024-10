玉田志織さんのデジタル限定写真集「玉田志織2nd写真集 as is Another Edition」(撮影:LUCKMAN)の配信がスタート。リリースイベントの開催も決定しました。【写真】2018ユニチカマスコットガールも務めた玉田志織さん玉田さんは2002年2月20日生まれ、2017年の第15回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。2024年4月には、6年ぶりとなる2nd写真集「as is」を発売しました。今回発売される「玉田志織2nd写真集 as is