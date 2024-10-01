1日夜に発足する、石破新内閣。この地方からは、衆議院当選5回以上でいわゆる大臣「待機組」の2人が念願の入閣を果たしました。 【写真を見る】「石破新内閣」東海地方から愛知8区伊藤忠彦氏 岐阜3区武藤容治氏が初入閣ともに衆院当選5回 激戦の総裁選を経て、1日の臨時国会で第102代総理大臣に選出された自民党の石破総裁。注目される石破新内閣に、この地方からは…当選5回、愛知8区選出の伊藤忠彦議員が、復興大臣として初