Xdinary Heroesが、新曲「Night before the end」でカムバックする。彼らは今月14日の午後6時、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」を発売する。JYPは本日(1日)午後、公式SNSを通じてトラックリストイメージを掲載し、“次世代K-POPスーパーバンド”の音楽の可能性を予告した。トラックリストによると、ニューミニアルバムにはタイトル曲「Night before the end」をはじめ、「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」などの