【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ドラマ『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」を10月9日に先行配信リリース! Little Glee Monsterが新アーティスト写真を公開した。 さらに、10月9日に「Break out of your bubble」の先行配信リリースが決定した。 「Break out of your bubble」は、11月13日にCDリリースされる同名ニューアルバムの収録曲で、10月8日からスタート