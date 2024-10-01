1日午後、Kep1erが「KCON GERMANY 2024」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてドイツから韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・【PHOTO】Kep1er「2024 TMA」を終えて韓国に到着・Kep1er、7人体制で初のステージ…「KCON LA 2024」で多彩な魅力を披露