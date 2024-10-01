平賀源内が1776年に完成させた「エレキテル」平賀源内記念館さぬき市志度 香川県出身の偉人、平賀源内の「エレキテル」が電気や情報に関する世界最大の学術研究団体から歴史的な偉業として認定されました。 現在のさぬき市志度出身の平賀源内は江戸時代に発明などで活躍し、「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と呼ばれています。 1776年、オランダから輸入した装置を修理・修復して日本最初の静電気発生装置「