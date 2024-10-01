今回は、無印良品の「ネイルカラー 01／クリアレッド」をレポートしていきます。◆無印良品の「ネイルカラー」が人気SNSを中心に“神コスメ”と称され注目を集めている無印良品の「ネイルカラー 01/クリアレッド」。“一度塗りで自然な血色感”“りんご飴ネイル”“不器用でもキャンディみたいな爪”などといった口コミが散見される01／クリアレッドとは、一体どんな色なのか―。早速チェックしていきたいと思います。無印良品「ネ