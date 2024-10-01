ダウンタウン・浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系の恒例バラエティー特番『芸能人格付けチェック 秋の3時間スペシャル』がきょう1日午後7時〜9時48分、放送される。初参戦となる俳優の井浦新は「やっとこの日が来た」と意気込みを見せる。【番組カット】「孫みたい！」小学生バンドとの聴き比べに参加するSHOW-YA秋の3時間スペシャルには、菜々緒、井浦新、城田優ら13人が初参戦。7チーム、総勢20人が「食」や「