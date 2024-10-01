3日から8日までボートレース浜名湖で開催されるG1「静岡県知事杯争奪戦浜名湖賞開設71周年記念」のPR隊と大阪支部の西村拓也（37）が1日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れた。秋を迎えた浜名湖の水面に、豪華メンバーが勢ぞろいする。初日（3日）と2日目（4日）のダブルドリームで、初日は松井繁（54＝大阪）、白井英治（47＝山口）、菊地孝平（46＝静岡）、片岡雅裕（38＝香川）、磯部誠（34＝愛知）、丸野一樹（33＝滋