1日午後、天草市五和町の建物で火事がありました。火が燃え移った建物の隣にはガソリンスタンドがあり、一帯は騒然としました。 火事があったのは、天草市五和町手野の建物です。消防によりますと1日午後2時前、近くの住人から｢建物が燃えている｣と通報がありました。 消防が消火活動を行っていますが、火は道路を挟んだ向かい側の建物に燃え移りました。けが人はいませんが、この建物の隣にはガソリンスタンドがあり、一帯