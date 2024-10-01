三村財務官 ７月以降の円高進行、日銀の利上げや米欧の利下げなど金融政策の変化や地政学的な要因が響いている 投機筋の動き、足元は円ショートがなくなり７月とは相当違った状況になっている 円キャリートレードの巻き戻しでボラティリティーが高まる可能性、「動向を注視」 財務省の役割、無用の不確定要因を抑制する方向で対応するのが大事 必要な行動はしなければいけない （日経）