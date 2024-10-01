【スイス】 小売売上高（8月）15:30 予想N/A前回2.7%（前年比) 製造業PMI（9月）16:30 予想N/A前回49.0 【ユーロ圏】 ドイツ製造業PMI・確報値（9月）16:55 予想40.3前回40.3 ユーロ圏製造業PMI・確報値（9月）17:00 予想44.8前回44.8 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）18:00 予想N/A前回0.1%（前月比) 予想N/A前回2.2%（前年比) 予