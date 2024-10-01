16:00デギンドスECB副総裁、ECB・NY連銀・カナダ中銀合同会議開会挨拶 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連銀主催会議挨拶 23:00ピル英中銀チーフエコノミスト、英国産業連盟（CBI）会議出席 2日 0:00ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶 0:10クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり） 0:15シュレーゲル・スイス中銀新総裁、就任演説 0:30シュ