「ボクシング・ＷＢＡ世界フライ級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）１５位のタナンチャイ・チャルンパック（２４）＝タイ＝の挑戦を受けて２度目の防衛戦を行う王者のユーリ阿久井政悟（２９）＝倉敷守安＝が１日、東京での練習拠点である帝拳ジムで公開練習を行った。居住する岡山から上京し、１カ月前から帝拳ジムで練習している阿久井は、同学年で同じ日にＷＢＯ世界ライトフライ級王座決定戦に臨む岩田翔吉（２