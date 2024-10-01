衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の石破総裁が第102代総理大臣に選ばれました。【映像】石破氏が第102代総理大臣に選出石破氏はこのあと、総理官邸で連立を組む公明党の石井代表と会談します。その後、閣僚名簿を発表し、皇居での認証式を経て石破内閣が発足します。夜には記者会見を開き、国民に対し今後の政権運営の方針などを説明します。石破氏は衆議院本会議に先立ち、党の会議で「諸条件が整え