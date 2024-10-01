2023年3月、ウクライナの首都キーウを電撃訪問し、ゼレンスキー大統領（右）と握手する岸田首相（内閣広報室提供・共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、退陣する岸田文雄首相について「ウクライナへの力強い支援と友情に深く感謝する」とX（旧ツイッター）で述べた。「日本は、ウクライナの最も信頼できる親密な友人の一人で、真の国際的な指導力を発揮してきた」とたたえた。