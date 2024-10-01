10月1日は中国の建国記念日にあたる「国慶節」です。大型連休が始まり、鉄道駅は大勢の旅行客でにぎわっています。【映像】大勢の旅行客でにぎわう鉄道駅「国慶節を迎えた上海の鉄道駅は、朝から荷物を抱えた人たちで大変な混雑ぶりです」（リポーター）中国では、「国慶節」の10月1日から7日間の大型連休がスタートします。中国政府はこの期間中、国内外への旅行や帰省などで、のべ19億人以上が一斉に移動するとみています。