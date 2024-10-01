アメリカ・ルイジアナ州で14日、夢遊病の少女が行方不明になり、ドローンを使った捜索が行われた。少女はドローンでの捜索開始から約20分後に森で無事発見された。夢遊病の少女が真夜中に森へ…ドローンで発見ドローンのカメラが捉えたのは、真夜中の森の中で微動だにせず横たわる少女。少女が自ら起き上がると、オペレーターは「起きたぞ！ ああ、良かった」と歓声を上げた。9月14日午後10時頃、ルイジアナ州で、10歳の少女が行方