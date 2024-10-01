10月2日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■引け後発表 ◆第2四半期決算： あみやき [東Ｐ] 西松屋チェ [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ★ 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] (前回15:30) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュース