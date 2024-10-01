1日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比840円高の3万8770円で取引を終えた。出来高は4万1378枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万8651.97円に対しては118.03円高。 株探ニュース