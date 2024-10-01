1日15時15分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比54.5ポイント高の2700ポイントで取引を終えた。出来高は5万482枚だった。この日のTOPIXの現物終値2690.78ポイントに対しては9.22ポイント高。 株探ニュース